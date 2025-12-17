Aydın'da 'yasa dışı silah ticareti' operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KOM Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma sonucunda Kızılcayer Mahallesi'nde yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, dün belirlenen adrese akşam saatlerinde operasyon düzenledi.
Özel eğitimli bomba arama köpekleri kullanılarak evde yapılan aramada; 6 ruhsatsız tabanca, 2 tam otomatik av tüfeği, 3 yarı otomatik av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 1 otomatik tüfek şarjörü, 178 fişek ve 81 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonda K.S. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.