Aydın Efeler'de beton mikseri yayaya çarptı: 1 kişi öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazası ölümle sonuçlandı.

Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Feriştah Kaya'ya, B.Y. kontrolündeki beton mikseri çarptı. Çevredeki yurttaşların durumu bildirmesi üzerine kaza mahalline hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, beton mikserinin altında kalan Kaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazaya karışan aracın sürücüsü B.Y., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan yaşanan feci kaza anının, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildiği öğrenildi.