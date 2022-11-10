Aydın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 84. yılında Aydın’da çeşitli etkinlilerle anıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri düzenledi. Dün akşam Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte Atatürk sevdiği türkülerle anıldı. Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezleri kursiyerleri de bugün Ata’ya saygı doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Atça şehitlik anıtında başlayan yürüyüş Yenipazar’ın Donduran Mahallesi’nde son buldu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve koro üyeleri tarafından solo olarak seslendirilen Atatürk’ün sevdiği türküler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Geceye katılanlar güzel bir programla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Bugün ise Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Merkezi’ne devam eden gençler, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde Atatürk’ü anarken, öğrencilere “Nutuk” armağan edildi.
Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında yarın akşam da Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu izleyicilerle buluşacak. Saat 20.00’de başlayacak olan etkinlikte Atatürk’ün sevdiği sanat müziği eserleri seslendirilecek.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bari bugün yapmasaydınız!
- 'Başın derde girecek' demişler...
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- Son saha çalışmaları ne söylüyor?
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- Çekilme talimatı verdiler
- Hüseyin Baş’tan manidar mesaj
- Avdagiç duyurdu: İTO seçimleri sonuçlandı