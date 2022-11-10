Aydın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı

10 Kasım 2022 Perşembe, 15:45

Aydın Büyükşehir Belediyesi, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri düzenledi. Dün akşam Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte Atatürk sevdiği türkülerle anıldı. Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezleri kursiyerleri de bugün Ata’ya saygı doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Atça şehitlik anıtında başlayan yürüyüş Yenipazar’ın Donduran Mahallesi’nde son buldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve koro üyeleri tarafından solo olarak seslendirilen Atatürk’ün sevdiği türküler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Geceye katılanlar güzel bir programla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Bugün ise Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Merkezi’ne devam eden gençler, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde Atatürk’ü anarken, öğrencilere “Nutuk” armağan edildi.

Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında yarın akşam da Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu izleyicilerle buluşacak. Saat 20.00’de başlayacak olan etkinlikte Atatürk’ün sevdiği sanat müziği eserleri seslendirilecek.