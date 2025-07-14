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Aydın’ın telefon kodu kaç? Aydın’ın alan kodu kaç?

Aydın’ın telefon kodu kaç? Aydın’ın alan kodu kaç?

14.07.2025 15:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Aydın’ın telefon kodu kaç? Aydın’ın alan kodu kaç?

Ege Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Aydın, hem tarihi hem de tarımsal zenginlikleriyle öne çıkar. Antik kentleri, verimli toprakları ve inciriyle tanınan şehir, aynı zamanda Türkiye’nin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Telefonla iletişimde ise Aydın’a özgü bir alan kodu kullanılmaktadır. Peki, Aydın’ın telefon kodu kaç? Aydın’ın alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Aydın en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Aydın'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Aydın’ın telefon kodu kaç? Aydın’ın alan kodu kaç?

AYDIN'IN TELEFON KODU KAÇ?

Aydın iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0466’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Aydın için bu kod 466 olarak belirlenmiştir.

AYDIN'IN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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