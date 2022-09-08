Aydın kurtuluş coşkusunu Haluk Levent ile yaşadı
Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü Aydın Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Haluk Levent konseriyle yaşadı. Atatürk Kent Meydanı’nı dolduran on binlerce Aydınlı, hep bir ağızdan şarkılar söyledi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri ile coşku içinde geçti. Atatürk Kent Meydanı’nı dolduran on binlerce Aydınlı, Haluk Levent ile hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek 100. yıl coşkusunu tüm Aydın’a hissettirdi. Aydınlılarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Haluk Levent, vatandaşların coşkusuna ortak olarak unutulmaz bir konser performansına imza attı.
BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’DAN MUHTEŞEM ZEYBEK GÖSTERİSİ
Haluk Levent bu toprakların türküsünü söylemenin içine işlediğini ifade ederek sahneye Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu davet etti. Haluk Levent ile birlikte zeybek oynayan Başkan Çerçioğlu’na Atatürk Kent Meydanı’nı dolduran on binlerce Aydınlının alkışları eşlik etti.
BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: KOCA YÜREKLİ EFELERE SELAM OLSUN
Konserde bir konuşma yaparak Aydınlılara seslenen Başkan Çerçioğlu, “Bağımsızlığımızın 100. yılı kutlu olsun. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve o koca yürekli efelerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Aydın Atatürk Kent Meydanı’ndan koca yürekli efelere selam olsun.” dedi.
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