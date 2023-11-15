Aydın merkezli haraç çetesine 4 ilde eş zamanlı operasyon

Yayınlanma: 15.11.2023 - 19:29

Güncelleme: 15.11.2023 - 19:46

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Didim ilçesinde, eğlence yerlerinden zorla haraç isteyen, vermek istemeyenlerin ise işyerlerini ellerinden almaya çalışan bir suç çetesine yönelik bugün sabah saatlerinde Aydın başta olmak üzere Muğla, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 uzun namlulu otomatik tüfek, 4 tabanca, 30 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çete üyesi oldukları belirlenen M.S.G., M.C.C., B.E., D.A. ve M.K. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.