Aydın Tabip Odası'ndan Sağlık Bakanlığı'nın TUS kararına tepki

27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:48

Geçen hafta Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla ilan edilen yeni Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kadrolarına sağlık meslek örgütlerinden tepki yağdı.



Konuya ilişkin bir basın açıklaması düzenleyen Aydın Tabip Odası, TUS sınavı için açılan 12 bin 294 asistan kadrosunun sağlık sisteminin sorunlarını çözmek yerine, mevcut sorunlara yenilerini ekleyeceğini duyurdu. Aydın Tabip Odası, düzenlemenin iptal edilmesi için çağrı yaptı.

TUS kadrolarının iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü şunları kaydetti:

“Halkımızın sağlığı için en önemli unsurların başında olan iyi hekimliğin sağlanması asistanların iyi eğitimi ile mümkündür. Daha önceleri açılan kadrolar tıp fakültelerinin eğitici ve eğitime uygun derslik sayılarına göre orantılıyken, son kadro ilanlarında bu durum göz ardı edilmiştir. Alt yapıları ve akademik kadroları yetersiz eğitim ve araştırma olanakları sınırlı olan tıp fakültelerinde asistan kadrolarının çoğaltılması sorunları çözemeyeceği gibi bilimsel yeterlilikte olmayan hekimler yetişmesi ile halk sağlığını tehlikeye atacaktır. Hiç düşünülmeden, sonuçları öngörülmeden sırf nicelik düşünülerek nitelik göz ardı edilerek iki üç kata yakın arttırılan bu kadro şişirilmesini kabul etmiyoruz. Eğitim hakkımıza, mesleğimize, toplumun sağlık hakkına sahip çıkıyoruz. İyi uzmanlık eğitimine büyük darbe vuracak, halk sağlığı için ileride büyük sorunlar doğuracak bu kadrolar kabul edilemez. Bir an önce düzeltilmelidir ve geri çekilmelidir.”