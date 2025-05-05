Aydın Valiliği su kararını değiştirdi
Aydın’da üreticilerin tepkisini çeken tarım arazilerinin yüzde 50’sine su verilmesi kararından vazgeçildi.
Vali Yakup Canbolat’ın imzasıyla yayımlanan yeni karara göre sulama alanı içindeki arazilerin tümüne bir defa su verilecek. Yeterli suyun olması durumunda arazilere ikinci suyun verilmesi için tüm imkânlar kullanılacak.
Büyük Menderes havzasında yaşanan kuraklığı anımsatan Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Planlı ve hakkaniyetli bir şekilde bu su kullanıcılara sağlanırsa yeter. Nehir yataklarında da gerek Çine Çayı gerek Büyük Menderes Nehri’nde akışlar var. Herhangi bir barajlarda su almıyoruz. Su ihtiyacı karşılanıyor. Ancak tedbirler almamız gerekiyor. Ülkemiz su fakiri olma yolundayız. Mevcut suyumuzu çok ekonomik şekilde kullanmamız gerekiyor. Vahşi sulamadan derhal vazgeçip modern sulama tekniklerine yani yağmurlama ve damlama sulamaya geçmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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