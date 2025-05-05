Aydın Valiliği su kararını değiştirdi

Aydın’da üreticilerin tepkisini çeken tarım arazilerinin yüzde 50’sine su verilmesi kararından vazgeçildi.

Aydın Valiliği su kararını değiştirdi
Abone Ol google-news
Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 05.05.2025 - 04:00

 Vali Yakup Canbolat’ın imzasıyla yayımlanan yeni karara göre sulama alanı içindeki arazilerin tümüne bir defa su verilecek. Yeterli suyun olması durumunda arazilere ikinci suyun verilmesi için tüm imkânlar kullanılacak. 

Büyük Menderes havzasında yaşanan kuraklığı anımsatan Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Planlı ve hakkaniyetli bir şekilde bu su kullanıcılara sağlanırsa yeter. Nehir yataklarında da gerek Çine Çayı gerek Büyük Menderes Nehri’nde akışlar var. Herhangi bir barajlarda su almıyoruz. Su ihtiyacı karşılanıyor. Ancak tedbirler almamız gerekiyor. Ülkemiz su fakiri olma yolundayız. Mevcut suyumuzu çok ekonomik şekilde kullanmamız gerekiyor. Vahşi sulamadan derhal vazgeçip modern sulama tekniklerine yani yağmurlama ve damlama sulamaya geçmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #aydın #arazi #Baraj

İlgili Haberler

Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Aydın deprem başlığıyla toplandı

Aydın deprem başlığıyla toplandı
Küçükçekmece'de bir garip olay... İşçinin yaslandığı aydınlatma direği devrilip eve girdi: 'Ne olduğunu anlamadık...'

Küçükçekmece'de bir garip olay... İşçinin yaslandığı aydınlatma direği devrilip eve girdi: 'Ne olduğunu anlamadık...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler