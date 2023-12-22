Aydın ve sanatçılar gericiliğe karşı tek ses oldu: Geçit yok

Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 03:00

Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik savunucuları İzmir’den gerici karanlığa karşı bir kez daha aydınlık çağrısı yaparken, Atatürk ve devrimlerine sahip çıkılacağı belirtildi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Birleşik Kamu-İş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Sanatçılar Birliği ve gazetemiz Cumhuriyet’in düzenlediği “100. Yılda Laik Cumhuriyet Büyük Buluşması”nın üçüncüsü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan etkinliğe, gazetemizin yazarı Ataol Behramoğlu da katılırken, Melike Demirağ, Tolga Çandar, Faruk Demir, Orhan Aydın, Haluk Çetin, Tuğrul Keskin, Evrim Keskin, Fırat Yalçınkaya, Nilüfer Akdoğu, Erhan Doğan, Meftun Yetiş, Gülhan Tabak, Tevfik Kızgınkaya gibi isimler sahne aldı.

LAİKLİK SLOGANLARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Birleşik Kamuİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, gazetemizin İzmir Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Sedat Durna’nın katıldığı etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sık sık “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganlarının atıldığı salonda Behramoğlu’nun yazdığı, Düş Gezginleri grubunun bestesini yaptığı 100. Yıl Marşı ise büyük alkış aldı.

Gazetemizin yazarı Ataol Behramoğlu

ATAOL BEHRAMOĞLU: HAPSE GİRECEĞİM

Türkiye’nin şu anki durumunu Sevr Antlaşması sonrası Osmanlı Devleti’ne benzeten Ataol Behramoğlu, “Ben Büyük Ortadoğu Projesi’nin bilmem nesiyim diyen kişi ve bugün onun milli eğitim bakanı, Diyanet İşleri başkanı, Türkiye’nin Ortadoğu bataklığında boğulma projesinin vekilleridir. Milli eğitim bakanı sen niye sanatçıları çağırmıyorsun okullara ya? Neden şairleri çağırmıyorsun, tiyatro yazarlarını çağırmıyorsun? Neden? Bu bir düşmanlıktır. Türkiye Ortadoğu bataklığında boğulmak üzere” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten yargılandığı davayı kaybettiğini aktaran Behramoğlu, “Dört beş tane hakaret davasından bir tanesi beyefendiye 7 bin Türk lirası cezayla sonuçlandı. Bu parayı ödemeyeceğim ve hapse gireceğim. Dünyaya, belli bir yaşa gelmiş, dünya ölçüsünde Türkiye’yi temsil eden bir şairin hapse atılma utancını yaşatacağım. Batı’ya, sosyal demokrat partileriyle, bilmem neleriyle, sosyalist partileriyle onlara da bu adamları desteklemenin utancını yaşatacağım” ifadelerini kullandı.

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt

HÜSNÜ BOZKURT: BAŞKA YOL YOK

Laik Cumhuriyet Buluşmalarını “Türkiye siyaset kurumunun aymazlığı ve kitlelerin örgütsüzlüğe terk edilmişliği nedeniyle” yaptıklarını söyleyen ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Nefesimiz yettiği kadar, hemen her siyaset kurumunu uyarmaya çalışıyoruz hem de ülkemizi yöneten ve yönetmeye talip olan herkese şunu haykırmak istiyoruz; Atatürk’ün akıl ve bilim yolundan başka yol yok. Anlayın artık. İsterseniz yüzde 99.99 oy alın biz sadece yüzde 0.1 olsak yine size direneceğiz” diye konuştu. Halkın Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıktığını vurgulayan Bozkurt şunları söyledi: “Bugün kamuoyu araştırması yapılsın. ‘Ben Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim, milliyetçiyim diyenlerin oranı yüzde 70-75’ten aşağı çıksın ben bugün ülkeyi terk ederim. O yüzde 75’in gönlünü kazanacak bir davranışı bir birlikteliği sağlamalıyız. Yüzde 3’ün 5’in peşinde koşulacağına bu ülkenin Atatürkçülerinin, milliyetçilerinin oyuna talip olun. Cumhuriyet bir devrimdir, bu devrimin bir ideolojisi vardır. O ideolojinin adı Kemalizm’dir. Kemalizm namustur, Kemalizm ahlaktır, Kemalizm dürüstlüktür, Kemalizm devlet işini görürken kendi şirketinin deterjanını bakanlığa satmayan bir ahlakı yaşamaktır. Kemalizmdir bizim devrimimizin ideolojisi. Kemalizm ilkeler bütünüdür. O ilkelerin tutkalı da laikliktir.”

Etkinlik sonunda ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, tüm katılımcılara teşekkür plaketi verdi.

ÖRS: CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKIN

Gazetemizin İzmir temsilcisi Mehmet Şakir Örs de Cumhuriyet’e sahip çıkılması çağrısı yaptı. Örs, “Biz Cumhuriyet gazetesi olarak bütün cumhuriyetçilerin, demokratların, ilericilerin, yurtseverlerin sözcüsüyüz. Sizleri hem Cumhuriyetimize, hem Cumhuriyet gazetemize sahip çıkmaya çağırıyoruz. 2024’te gazetemiz Cumhuriyet’in yüzüncü yılını kutlayacağız” dedi.

SOYER TEKRARLADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sahneye çıkarak İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yılki 9 Eylül kutlamalarında Nutuk’tan alıntılayarak yaptığı konuşmayı tekrarladı. ADD Genel Başkanı Bozkurt, Soyer’e ev sahipliğinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Konuşmalarının ardından sanatçılar sahnede performanlarını sergiledi.