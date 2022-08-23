'Aydın Yuvarlaması'nın coğrafi işareti alındı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın geleneksel tatlarından olan ‘Aydın Yuvarlaması’nın coğrafi işaretini aldı. Başkan Özlem Çerçioğlu, bölgenin geleneksel lezzetlerini koruma altına almaya devam edeceklerini bildirdi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, bölgede düğün gibi toplu organizasyonların vazgeçilmez lezzetlerinden olan yuvarlamayı (yuvalama) koruma altına aldı. Coğrafi işaretin alınmasıyla birlikte ticari üretimde ürünün mahreç ve işaretinin ürünün ambalajı üzerinde bulunması gerekecek. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret verilen Aydın yuvarlamasına standart getirilirken yuvarlamanın üretim şartları ve yöntemi de en doğru şekilde kayıt altına alınmış olacak.
"HER ÜRÜNÜN TESCİLİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Aydın'a özgü ürünlerin tanıtılması ve tescillenmesi için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini belirten Çerçioğlu, “Günümüzde üretimde markalaşmak oldukça önemli. Geleneksel olarak evlerde, cemiyetlerde yapılagelen yuvarlamamızın da endüstriyel olarak doğru şekilde üretilmesi önem arz ediyor. Üreticilerimizin katma değerli ürünler üretmesini ve bu ürünlerin de tescillenmesini özellikle önemsiyoruz. Bu sebeple üreticilerimize verdiğimiz her türlü desteğin yanında, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için de Aydın'la ün bağı bulunan her ürünün tescili için çalışıyoruz” diye konuştu.
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