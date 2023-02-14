Aydın'a gelen depremzedeler başka illere gönderilecek

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 13:32

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 13:32

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde arama kurtarma ve enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Diğer yandan da depremzede vatandaşların tahliyesi gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Aydın ile eşleşen Adıyaman’daki depremzedeler kafileler halinde Aydın’a getirildi.

Geçtiğimiz Cuma günü gelen ilk kafilenin ardından, otobüslerle Aydın’a gelen depremzedeler çeşitli yurtlarda ve kamu kurumlarının misafirhanelerinde konaklatılıyor. Son 4 günde yaklaşık 5 bin Adıyamanlı vatandaşın Aydın’a geldiği öğrenilirken, il genelindeki konaklama kapasitesinin dolduğu ve gelecek olan yeni kafilenin belirlenen Erzurum, Erzincan, Afyon gibi 12 farklı ile gönderileceği öğrenildi.