Aydın’a yabancı akını: 10 bin yabancı ikamet izni aldı!

18 Kasım 2022 Cuma, 12:50

Aydın’a 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde 18 Ağustos 2022 verilerine göre; 9 bin 696 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 10 Kasım 2022 verilerine göre 10 bin 282 oldu. Yaklaşık 3 ay içerisinde Aydın’a ikamet izni alan 586 yabancı uyruklu vatandaş yerleşti.

KUŞADASI ZİRVEDE

Düzenli göç çerçevesinde bulunan bu yabancıların yaklaşık yüzde 45’i Avrupa Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 18’i Asya Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 13’ü Orta Doğu’dan, yaklaşık yüzde 12’si Afrika Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 7’si Amerika Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 2si ise Avustralya Kıtası’ndan Aydın’a geldiği öğrenildi. Aydın’da ikameti devam eden yabancıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla yabancı uyruklunun Kuşadası’nda yaşadığı öğrenildi. Bu kişilerin uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise il genelinde en fazla İngiliz uyruklu vatandaşların olduğu kaydedildi.