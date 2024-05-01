Tarım işçileri 1 Mayıs'ı meydanda değil, tarlada kutladılar

Aydın'da tarım işçileri, 1 Mayıs'ı miting alanı yerine tarlada pasta keserek kutladı.

İHA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 13:43
Tarım işçileri 1 Mayıs'ı meydanda değil, tarlada kutladılar
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tarım işçileri, 1 Mayıs'ı çilek tarlasında pasta keserek kutladı.  

Türkiye'nin çileği ile ünlü Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde çilek hasadı yapan tarım işçileri 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tarlada pasta kesti.

Sabah erken saatlerde çilek serasına gelen işçiler, mesai bitimlerine yakın sürprizle karşılaştı. Bahçe sahibi İdris Yargi, çalışanlarına 1 Mayıs dolayısıyla hazırlattığı pastayı ikram etti. Tarım işçileri pasta sürprizine sevinerek üretici Yargi'ya teşekkür etti.

İşçiler kestikleri pastayı yiyerek tarlada 1 Mayıs'ı kutladı.  İşçi bayramında da olsa çalışmak zorunda olan işçilerine bir sürpriz yapmak istediğini ifade eden Çilek üreticisi İdris Yargi, "Bugün 1 Mayıs olmasına rağmen işçilerimiz tarlada çalışıyor. Türkiye'nin en lezzetli çileklerinin üretildiği Atça'dan tüm işçilerimizin işçi bayramı kutlu olsun" dedi. 


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