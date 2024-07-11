Aydın'da 100 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Aydın'da otoyol yapımında çalışan 100 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Aydın-Denizli otoyolunun Kuyucak-Aydın hattında çalışan işçilerden bazıları gece mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.
Sabaha karşı başka işçilerde de benzer şikayetler görüldü. Kendi araçlarıyla ya da ambulanslarla hastanelere başvuran 100 işçi tedaviye alındı.
İşçilerin çoğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, işçilerin şantiyede yedikleri yemekten numune aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Efes grubu, bira fiyatlarında indirime gitti
- 'Kendinize gelin, iktidarı kaybedeceğiz'
- Emekli maaşları için kritik toplantı
- Tarihi bina alev alev: Kubbesi çöktü
- Polat çifti için istenen ceza belli oldu
- Ünlü isim, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu: 'Korkunç!'
- ‘Hepinizin tuzu kuru’
- Fethiye’de dönen dalavere
- AKP'den 'beklemeyin' yanıtı!
- En sadık 4 burç