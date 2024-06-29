Beethoven'in saç telinden sağlık sorunları bulundu: Kurşun zehirlenmesi mi yaşadı?

Yayınlanma: 29.06.2024 - 14:05

Güncelleme: 29.06.2024 - 14:05

Ludwig van Beethoven'in hayatı boyunca çeşitli sağlık sorunları yaşadığı biliniyor. Özellikle işitme kaybı ve gastrointestinal rahatsızlıklar, ünlü bestecinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiledi. Ancak, Beethoven'in ölüm sebebi uzun süredir tartışmalıydı. Yeni bir araştırma, Beethoven'in saç örneklerinde yüksek düzeyde kurşun bulunduğunu doğruladı, fakat bu zehirlenme seviyesinin ölümüne neden olamayacak kadar düşük olduğunu gösterdi?.

SAÇ TELİ ANALİZ EDİLDİ

Boston Children's Hospital ve San José State University'den araştırmacılar, Beethoven'in doğrulanmış saç örneklerini analiz ettiler. Bu örneklerde, normalden 64 ila 95 kat daha yüksek kurşun seviyeleri tespit edildi. Araştırmacılar, Beethoven'in kanındaki kurşun konsantrasyonunun 69-71 µg/dL olduğunu tahmin ettiler. Bu seviyeler, çeşitli gastrointestinal ve böbrek rahatsızlıklarıyla ilişkilendirilebilecek kadar yüksek, ancak ölümüne neden olamayacak kadar düşük bulundu?.

SAĞLIK SORUNLARININ NEDENİ OLABİLİR

Beethoven'in kurşun zehirlenmesine maruz kalmasının, yaşadığı işitme kaybı ve diğer sağlık sorunlarına katkıda bulunduğu düşünülüyor. Ancak, bu seviyelerin işitme kaybına veya diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olup olmadığı hala kesin olarak bilinmiyor. Ayrıca, kurşun zehirlenmesinin Beethoven'in şarap içme alışkanlıklarından kaynaklanabileceği, o dönemde düşük kaliteli şarapları tatlandırmak için kurşun asetat kullanıldığı biliniyor.

Bu yeni bulgular, Beethoven'in sağlık sorunlarının ardındaki gerçek nedenleri daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Ayrıca, bu tür çalışmalar, tarihsel figürlerin sağlık durumlarını inceleyerek tıp ve tarih bilimlerine katkıda bulunuyor.