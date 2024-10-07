Aydın’da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın’da 12 düzensiz göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 09:05

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


Etiketler: #göçmenler #göçmen #düzensiz göçmen

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