Ayvalık açıklarında 10’u çocuk 24 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na yasadışı yollardan geçmek isteyen 10 çocuk 24 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 10’u çocuk 24 kaçak göçmen Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na yasadışı yollarla geçmek isterken yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak işlem başlatıldı.
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