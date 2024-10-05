Ayvalık açıklarında 10’u çocuk 24 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na yasadışı yollardan geçmek isteyen 10 çocuk 24 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Ayvalık açıklarında 10’u çocuk 24 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 08:58

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 10’u çocuk 24 kaçak göçmen Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na yasadışı yollarla geçmek isterken yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak işlem başlatıldı.


Etiketler: #Balıkesir #kaçak göçmen #göçmenler #göçmen

İlgili Haberler

Yer: Kırklareli... Polisten kaçan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı

Yer: Kırklareli... Polisten kaçan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum’da 100 kaçak göçmen yakalandı: 2 gözaltı

Bodrum’da 100 kaçak göçmen yakalandı: 2 gözaltı
Kırklareli’nde 257 kaçak göçmen yakalandı: Ele geçirilen malzemeler şaşırttı

Kırklareli’nde 257 kaçak göçmen yakalandı: Ele geçirilen malzemeler şaşırttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler