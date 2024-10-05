Bodrum’da 93 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede 93 düzensiz göçmen yakalanırken 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum’da 93 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 12:52

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye sevk edildi.

İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne, ekipler tarafından durdurularak içerisindeki 65 düzensiz göçmen ile beraberinde 28 çocuk yakalandı. Teknede bulunan 3 şahıs, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili adli işlemlere başlandı.


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