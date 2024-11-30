Aydın'da 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından ’kasten öldürme’ suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
,Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ’kasten öldürme’ suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.
Gözaltına alınan B.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #aydın #Hapis Cezası #hapis
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