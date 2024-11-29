34 yıl hapisle aranıyordu: Arkadaşının evinde yakalandı!
Bursa'da 34 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü 24 yaşındaki Batuhan Koltuk, arkadaşının evinde yakalandı.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şüphelilere yönelik çalışmaları kapsamında, çeşitli suçlardan 41 kaydı ve 34 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Batuhan Koltuk'u (24) yakalamak için çalışma başlattı.
Firari hükümlünün, bir arkadaşının evinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese baskın düzenleyerek yakaladıkları Koltuk'u gözaltına aldı. Koltuk, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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