Aydın’da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Aydın’da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:24

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki toplam 18 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #göçmenler #göçmen #düzensiz göçmen

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