Edirne'de otomobilin gizli bölmesinde 2 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de otomobilin gizli bölmesinde Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı, 2 Bulgaristan vatandaşı tutuklandı.

Edirne'de otomobilin gizli bölmesinde 2 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 17:42

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurtdışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, aracın altında oluşturulmuş gizli bölmeye gizlenmiş 2 Suriye uyruklu bulundu.

Gözaltına alınan Bulgaristan uyruklu A.A.N. ve K.İ.C, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Etiketler: #EDirne #otomobil #kaçak göçmen

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