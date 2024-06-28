Aydın’da 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarmanın bir eve yaptığı operasyonda 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli C.Ö. (42), tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 12:28
Aydın’da 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu imal ve satışı yapıldığı bilgisiyle çalışma başlattı. Çalışmada C.Ö.'ye ait olduğu belirlenen ev ve iş yerine dün akşam saatlerinde operasyon yapıldı.

Yapılan aramalarda 2 kilo sentetik kannabinoid, 51 gram bonzai, 25 gram metamfetamin ve 27 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken, şüpheli ise gözaltına alındı.

C.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


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