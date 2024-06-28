Bakan Yerlikaya duyurdu... 4 ilde IŞİD'e Bozdoğan 47 operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik "Bozdoğan 47" operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 08:53
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, "4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan 47 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


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