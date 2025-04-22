Aydın'da 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcı tutuklandı
Aydın’ın Efeler ilçesinde, 2 yaşındaki R.H.K.'ye şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen bakıcı Hatice Kaplan (62), tutuklandı. Aile, çocuklarındaki morlukları fark edince güvenlik kamerası yerleştirip, şiddeti tespit ettikleri Kaplan'ı polise ihbar etti.
Aydin’ın Efeler ilçesinde 2 yaşındaki R.H.K.’ye şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip gözaltına alınan bakıcı Hatice Kaplan (62), tutuklandı.
Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi'ndeki Melisa Park Sitesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı Ö.K. ve eşi M.K., yaklaşık 4 ay önce çocukları R.H.K.'nin bakımını üstlenmesi için Hatice Kaplan ile anlaştı.
Bir süre sonra çocuğun vücudunda morluklar fark eden aile, durumdan şüphelenip evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi. Bir süre sonra kaydedilen görüntüleri izleyen çift, Kaplan’ın R.H.K.’yi kolundan tutup koltuğa fırlattığını gördü.
Çift, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kaplan, tutuklandı.
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