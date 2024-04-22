Aydın’da 23 Nisan coşkusu Tekstil Park’ta yaşanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi, TBMM’nin kuruluşunun 104. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın Tekstil Park’ta çocuklara dopdolu bir program hazırladı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:20
Aydın’da 23 Nisan coşkusu Tekstil Park’ta yaşanıyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 104. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi, Tekstil Park’ta çocuklara özel festival havasında program hazırladı.

Hafta sonu başlayan etkinliklerde çocuklar gün boyu şişme oyun gruplarında doyasıya eğlenirken program 23 Nisan Salı gününe kadar devam edecek. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku içerisinde kutladıklarını ifade eden Çerçioğlu, tüm çocukları Aydın Tekstil Park’a davet etti.


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