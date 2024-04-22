Aydın’da 23 Nisan coşkusu Tekstil Park’ta yaşanıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi, TBMM’nin kuruluşunun 104. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın Tekstil Park’ta çocuklara dopdolu bir program hazırladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 104. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi, Tekstil Park’ta çocuklara özel festival havasında program hazırladı.
Hafta sonu başlayan etkinliklerde çocuklar gün boyu şişme oyun gruplarında doyasıya eğlenirken program 23 Nisan Salı gününe kadar devam edecek. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku içerisinde kutladıklarını ifade eden Çerçioğlu, tüm çocukları Aydın Tekstil Park’a davet etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
- Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!