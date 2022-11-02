Aydın'da 2,3 ton sahte içki ele geçirildi: Gözaltına alınan 5 kişiye adli kontrol kararı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 12:05

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Sarıcaova Mahallesi'nde iki evde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Evlere dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Evlerde ve eklentilerindeki aramalarda, sahte olduğu belirlenen toplam 2 ton şarap, 200 litre etil alkol, 50 litre rakı, 10 litre votka, 10 litre viski, 30 litre likör, 2 kapak ve tıpa basma makinesi, 10 viski kiti, 12 kaçak alkol test kiti, 31 cam numune alma kiti, 32 fermantasyon havalandırma kiti, 40 adet boş 5 litrelik etil alkol bidonu, 8 adet anason, 10 adet viski aroması ele geçirildi.

Evlerdeki şüpheliler Ş.Y., İ.A., A.A., H.Ç. ve U.İ., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.