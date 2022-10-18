AKP'den alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi
AKP; tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, bu mamullerin Türkiye'de üretimine, iç ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 11 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
AKP 11 maddelik, 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.
Teklifle; Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, tütün, tütün mamulleri ve alkolün Türkiye'de üretimine, iç ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor. Teklifle, kaçakçılık ve kayıt dışı üretimin sonucu olan haksız rekabetin önlenerek tüm tarafların mali ve teknik mevzuata uygun davranmasının sağlanması, şeffaf ve eşitlikçi bir piyasa tesisi amaçlanıyor.
HAPİS CEZASI GELİYOR
Düzenleme ile; Ürün İzleme Sistemine (ÜİS) müdahale edilmesi durumunda, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Söz konusu suçun işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde vergi müfettişleri ve yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin raporun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesiyle, incelemenin tamamlanması beklenmeksizin kamu davasının ivedilikle açılması hedefleniyor.
Öte yandan teklifle, tütün ve tütün mamulü üreticilerine teminat uygulaması getiriliyor. Teminat bedelinin 50 milyona kadar verilmesi amaçlanıyor.
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