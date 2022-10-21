Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA
21 Ekim 2022 Cuma, 09:23
Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. 

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. 


düzensiz göçmen Yunanistan

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