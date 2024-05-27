Aydın’da 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 31 kaçak göçmen kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:33
Aydın’da 31 kaçak göçmen kurtarıldı
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik bot ve can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından 31 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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