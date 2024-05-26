Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 16:40
Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde Suriye ve Filistin uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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