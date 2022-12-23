Aydın'da 5 ton 805 litre sahte içkiye 3 gözaltı

23 Aralık 2022 Cuma, 14:22

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki işyerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan iş yerine dün akşam operasyon yapıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Buradaki aramalarda; 30 varil içinde sahte 5 ton 700 litre şarap ve 105 litre rakı ile saf alkol üretmek için kurulmuş düzenek ve 8 alkol ölçüm kiti bulundu.

Sahte içki ve malzemelere el koyulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.