Aydın'da 5 ton 805 litre sahte içkiye 3 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jandarma operasyonunda sahte 5 ton 700 kilo şarap ve 105 litre rakı ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA
23 Aralık 2022 Cuma, 14:22
Aydın'da 5 ton 805 litre sahte içkiye 3 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki işyerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan iş yerine dün akşam operasyon yapıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Buradaki aramalarda; 30 varil içinde sahte 5 ton 700 litre şarap ve 105 litre rakı ile saf alkol üretmek için kurulmuş düzenek ve 8 alkol ölçüm kiti bulundu.

Sahte içki ve malzemelere el koyulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.


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