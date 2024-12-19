Aydın'da acı olay... Zeytin toplarken elektrik akımına kapıldı!
Köşk ilçesinde zeytin toplarken elektrik akımına kapılan 54 yaşındaki Mustafa Erdoğan, hayatını kaybetti.
Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Erdoğan (54), zeytin topladığı sırada hasat cihazının ağacın üzerindeki elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılıp zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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