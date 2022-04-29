Aydın’da ata tohumları yurttaşa dağıtıldı

29 Nisan 2022 Cuma, 05:22

Atatürk Kent Meydanı’nda, Koçarlı pembe domatesi, Aydın tatlı biberi, Aydın karası patlıcanı, salatalık, acur ve Ayşekadın fasulyesi fidesi dağıtıldı. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar tarafından kısa sürede bitirilen fidelerin dağıtımına önümüzdeki günlerde de devam edilecek. Fideleri bahçelerine, balkonlarına dikeceklerini söyleyen vatandaşlar, ata tohumlarına sahip çıktığı için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu bu yıl da toplamda üç milyon adet fide dağıtımı yapılacağının altını çizerken belli bir yaşın üzerindeki herkesin aroması ve kokusuyla hatırladığı sebzelerin fidelerini dağıttıklarını söyledi. Aydın’ın değerleri olan ata tohumlarını geleceğe bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Özlem Çerçioğlu, vatandaşlardan yetiştirecekleri sebzelerden mutlaka tohumluk almalarını istedi.