Aydın’da barajların doluluk seviyeleri açıklandı
Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da çiftçilerin can damarı olan barajların doluluk seviyeleri belli olurken, geçtiğimiz yıl ekim aylarında yüzde 9 olan doluluk seviyesi bu yıl yüzde 14 oldu.
Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın’da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranı belli oldu.
Yaklaşık 2 aydır barajları dolduracak seviyede yağış meydana gelmezken barajlardaki doluluk oranlarının 2022 yılı Ekim ayı rakamları açıklandı. Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunuma göre Aydın genelinde 10 Ekim 2021 yılında yüzde 9 olan doluluk seviyesi 10 Ekim 2022 yılında yüzde 14 oldu.
DSİ verilerine göre Aydın genelindeki barajların doluluk oranları ise şu şekilde gerçekleşti:
“Adıgüzel Barajı yüzde 10, Kemer Barajı’nda yüzde 14, Çine Adnan Menderes Barajı’nda yüzde 22, Gökbel Barajı’nda yüzde 36, İkizdere Barajı’nda yüzde 14, Topçam Barajı’nda yüzde 20, Karpuzlu Yaylakavak Barajı’nda yüzde 15, Karacasu Barajı’nda yüzde 28.”
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