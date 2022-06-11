Aydın'da başlayan sağanak yağış, şehri Venedik'e çevirdi

Aydın'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına gerçekleşen yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü.

İHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:38
Aydın'da başlayan sağanak yağış, şehri Venedik'e çevirdi
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Aydın'da öğle saatlerinde aniden başlayan yağışla birlikte özellikle Atatürk Bulvarı ve çeşitli bölgelerde su baskınları yaşandı. Birçok cadde ve sokak adeta dereye dönerken, şehrin yukarısından aşağıya akan sular nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu.

Sel baskınları nedeniyle bölgede tüm ekipler teyakkuz halinde bulunurken, Aydın ve çevresinde yağışların pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi. Şehir merkezinde pek çok yerde sel baskınları yaşanırken yağışın tüm hızıyla devam ettiği Aydın'da ekipler, çalışma başlattı.


sel yağış meteoroloji
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