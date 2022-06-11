Aydın'da başlayan sağanak yağış, şehri Venedik'e çevirdi

11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:38

Aydın'da öğle saatlerinde aniden başlayan yağışla birlikte özellikle Atatürk Bulvarı ve çeşitli bölgelerde su baskınları yaşandı. Birçok cadde ve sokak adeta dereye dönerken, şehrin yukarısından aşağıya akan sular nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu.

Sel baskınları nedeniyle bölgede tüm ekipler teyakkuz halinde bulunurken, Aydın ve çevresinde yağışların pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi. Şehir merkezinde pek çok yerde sel baskınları yaşanırken yağışın tüm hızıyla devam ettiği Aydın'da ekipler, çalışma başlattı.