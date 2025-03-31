Aydın'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 22:40

Alınan bilgiye göre, Aydın Nazilli'deki Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanan Furkan Samet Bacaksız (26), olay yerindeki müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Bacaksız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin H.D. gözaltına alındı.


Etiketler: #aydın #nazilli

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