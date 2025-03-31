Aydın'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Aydın Nazilli'deki Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bıçakla yaralanan Furkan Samet Bacaksız (26), olay yerindeki müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Bacaksız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin H.D. gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak için insanlık dışı sözler
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- Tutuklamayı reddeden hakime ceza!
- Volkan Konak hayatını kaybetti
- Bahçeli'den 'yeni anayasa' çağrısı!
- 'Sen bilmez misin devrimciler korkmaz'
- Özel'den İBB'ye 'kayyum' iddiası!
- Ferhat Göçer: 'Yetkilileri defalarca uyardım'
- Volkan Konak sahnede hayatını kaybetti
- DBL Entertainment'in sahibinden 'zorunlu' açıklama!