Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 29 yaşındaki bir kadın evinde iple tavana asılı halde ölü olarak bulundu.

Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 23:59

Olay, Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Gözde A. isimli genç kadına ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girdi.

Evde yapılan aramalarda kadın, iple tavana asılı halde bulundu.

Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından genç kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #ev #cansız beden #Hastane

İlgili Haberler

Sakarya'da kestane toplarken kaybolmuştu: Ölü bulundu!

Sakarya'da kestane toplarken kaybolmuştu: Ölü bulundu!
Haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu, vücudunda 'kesi' izleri tespit edildi

Haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu, vücudunda 'kesi' izleri tespit edildi
Ankara'da 7 köpek ölü bulundu

Ankara'da 7 köpek ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler