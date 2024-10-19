Sakarya'da kestane toplarken kaybolmuştu: Ölü bulundu!

Kocaali ilçesinde kestane toplarken kaybolan 72 yaşındaki Alim Kasap adlı kişinin ölü bulunduğu aktarıldı.

Sakarya'da kestane toplarken kaybolmuştu: Ölü bulundu!
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AA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 14:45

Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Karadere mevkiinde 17 Ekim'de bahçeye kestane toplamaya giden Alim Kasap'ın (72) eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Jandarma, AFAD, UMKE, Orman bölge, Sakarya Arama Kurtarma ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri, dron desteğiyle arazide arama gerçekleştirdi.

Ekiplerce evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta dere yatağında hareketsiz bulunan Kasap'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Kasap'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.


Etiketler: #otopsi #sakarya #dere #arama

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