Aydın’da bir kişi evinin balkonunda ölü bulundu

Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:10

Güncelleme: 02.02.2024 - 10:14

Girne Mahallesi 2191 Sokak üzeri Efekent Sitesi’ndeki bir apartmanın ikinci katında sabah saatlerinde, Şinasi Yaman’ın (65) yaşadığı evin balkonunda uzun süre hareketsiz bir şekilde oturduğunu fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç yardımıyla evin balkonuna çıkarak kapıyı açtı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yaman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaman’ın ölüm haberini alan ve şehir dışında olan eşi ve çocukları yasa boğuldu. Yaman’ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.