Aydın’da cenaze sayısı yıllık yüzde 290 arttı, 131 bin metrekare alanda boş yer kalmadı

Yayınlanma: 16.04.2025 - 15:37

Güncelleme: 16.04.2025 - 15:37

Türkiye’de en fazla göç alan illerden biri olan ve özellikle kışın ılıman geçmesi nedeniyle pek çok kişinin kışlık olarak yaşamak istediği Aydın’da, büyükşehir olunmasından sonra mezarlık hizmetleri de muhtarlıklardan alınarak tamamen belediyelere devredildi. Nüfusun en yoğun olduğu Efeler ilçe merkezinde 1999 yılında açılan ve 2000’li yıllardan sonra Tellidede Mezarlığı’nın dolması nedeniyle önceden mezar yeri satın almayanların defnedildiği Kemer Mezarlığı’ndaki 16 bin mezar kapasiteli 131 bin metrekare alana sahip olan Kemer Mezarlığı da tamamen doldu. Şehrin en büyük sıkıntısı olan mezar sorununun çözümü için belediye tarafından yeni alan oluşturuldu.

Cenaze sayısı yıllık yüzde 290 artan kentte defin ihtiyacını karşılamak amacıyla Kemer Mezarlığı’nda 57 dönümlük yeni alanla birlikte, Aydın’ın en önemli sorunlarından biri olan defin sıkıntısının sona ereceği belirtildi.

Mezarlığı genişletme çalışmaları kapsamında 7 dönümlük bölüm tamamlanarak defin işlemlerinin başladığı kalan 50 dönümlük alanda da parselleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



