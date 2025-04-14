Aydın'da 1 ton 800 kilogram salyangoz ele geçirdi
Aydın’ın Germencik ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi ve Nakil Belgesi bulunmayan 1 ton 800 kilogram salyangoz ele geçirildi.
Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı tarafından Aydın-İzmir Otoyolu’nun Germencik Gişeleri’nde yol kontrol faaliyeti esnasında sürücülüğünü V.Y. (60) isimli şahsın yaptığı bir araç durduruldu.
Kontrollerde araç içerisinde gözle görülür vaziyette 78 çuval içerisinde 1 ton 800 kilogram canlı salyangozun Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi ve Nakil/Menşei Belgesi'nin bulunmadığı tespit edildi.
Şahıs hakkında 37 bin 700 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Ele geçirilen salyangozlar doğaya bırakılmak üzere Aydın İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: #aydın #salyangoz #araç
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