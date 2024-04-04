Aydın’da çölyaklılara özel iftar

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:13

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:13

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Turistik Park Tesisi’nde çölyaklı yurttaşlar için iftar hazırladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde çölyaklılar için özel olarak pişirilen yemekler, tatlı ve ekmek ikram edildi.

Toplumun her kesimini kucaklayan ve onların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir yaklaşım ile hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çölyaklıların yaşadığı sıkıntıları biliyor ve hafifletmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz” diye konuştu.

Çerçioğlu, Halk Ekmek’te yurttaşlara glütensiz ekmek ulaştırdıklarını da hatırlattı.

Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkan Yardımcısı Neslihan Salcı, düzenlenen özel iftar için Çerçioğlu’na teşekkür etti.