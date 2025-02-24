Aydın'da fabrika yangını: 49 saat sonra kontrol altında!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 14:56

Güncelleme: 24.02.2025 - 14:56

Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesindeki bir kağıt fabrikasında, 22 Şubat'ta saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Atık kağıtların depolandığı alanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Valilik tarafından yangın için bölgede kriz merkezi oluşturuldu. Yangına müdahale için çevre illerden de takviye ekipler sevk edildi. Yangın, yandaki fabrikanın boyahanesine de sıçradı.

23 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Boyahanedeki yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale eden ekiplerin yanı sıra fabrika personelinin de aralarında bulunduğu 23 kişi dumandan etkilendi. Bu kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle bugün saat 12.00 sıralarında, 49 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.