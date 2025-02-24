Bahçelievler'de çatı tadilatı sırasında yangın!

Bahçelievler’de bir apartmanın çatı tadilatı sırasından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bahçelievler'de çatı tadilatı sırasında yangın!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 14:36

Edinilen bilgiye göre, Yenibosna Zafer Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın çatısında tadilat çalışması sırasından yangın çıktı.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Merdiven aracı yardımıyla yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Mahallede paniğe neden olan yangın drone kamerasıyla görüntülendi.


Etiketler: #BAHçelievler #Yangın #Çatı katı

İlgili Haberler

Teras kattaki dairede korkutan yangın!

Teras kattaki dairede korkutan yangın!
Samsun’da 2 katlı binada korkutan yangın!

Samsun’da 2 katlı binada korkutan yangın!
Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti!

Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler