Bahçelievler'de çatı tadilatı sırasında yangın!
Bahçelievler’de bir apartmanın çatı tadilatı sırasından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Yenibosna Zafer Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın çatısında tadilat çalışması sırasından yangın çıktı.
Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Merdiven aracı yardımıyla yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
Mahallede paniğe neden olan yangın drone kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: #BAHçelievler #Yangın #Çatı katı
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