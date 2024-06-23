Aydın'da feci kaza... 2'si çocuk 8 yaralı!
Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Ş. (28) yönetimindeki 09 BH 181 plakalı otomobil, sanayi sitesi kavşağında Erkan B. (25) idaresindeki 09 TR 572 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Erkan B'nin kullandığı araçtaki Sakine B. (49), Güneş B. (3), Melisa B. (26), Aysel B. (37), Ekrem B. (52), Hiranur B. (9) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yapılan alkol testinde sürücü İsmail Ş'nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi.
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