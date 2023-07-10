Sakarya’da fabrikada zehirlenme paniği: 15’in üzerinde işçi hastaneye başvurdu

Sakarya’nın Arifiye ilçesi 1. OSB’de faaliyet gösteren Federal Elektrik firmasında çalışan 15’in üzerinde işçi öksürük ve solunumda sıkıntı sebebi ile hastanelere başvurdu. İşçilerin, içerisinde çamaşır suyunun da bulunduğu temizlik malzemelerinden zehirlenme şüphesi ile hastanelere başvurduğu öğrenilirken, AFAD ekipleri bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:50
Sakarya’da fabrikada zehirlenme paniği: 15’in üzerinde işçi hastaneye başvurdu
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Federal Elektrik fabrikasında panik yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan birçok işçi zehirlenme şüphesi ile hastanelere başvurdu. Edinilen bilgiye göre, 15’in üzerinde işçi öksürük ve solunumda sıkıntı sebebi ile çeşitli hastanelere başvurdu. İşçilerin, içerisinde çamaşır suyunun da bulunduğu temizlik malzemelerinin karışımından etkilendiği düşünülürken, bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şikayet sebebi ile hastanelere giden işçi sayısının artacağı öngörülürken, ekiplerin fabrikadaki incelemeleri sürüyor. Öte yandan, hastaneye başvuran işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


sakarya fabrika

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