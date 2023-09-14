Aydın'da insan kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
Aydın'ın Söke ilçesinde 185 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke girişinde durumundan şüphelendikleri 2 kamyoneti durdurdu.
Kamyonetlerde 185 yabancı uyruklunun bulunduğu tespit edildi, A.D ve İ.Y gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan A.D. ve İ.Y. ise sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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