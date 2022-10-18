Aydın’da insan kaçakçısı olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde düzensiz göçmenleri yol kenarına bırakan bir kişi insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

İZMİR / Cumhuriyet
18 Ekim 2022 Salı, 16:03
Aydın’da insan kaçakçısı olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Argavlı Mahallesi'nde yol kenarında 3 düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İkisi Suriyeli, biri Filistinli üç düzensiz göçmen, ekiplerce yakalandı. 

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, düzensiz göçmenlerin bir araçtan indiğini belirledi. Yapılan inceleme sonucu aracın sürücüsü B.G, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler ise işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.


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