Aydın’da insan kaçakçısı olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı

18 Ekim 2022 Salı, 16:03

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Argavlı Mahallesi'nde yol kenarında 3 düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İkisi Suriyeli, biri Filistinli üç düzensiz göçmen, ekiplerce yakalandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, düzensiz göçmenlerin bir araçtan indiğini belirledi. Yapılan inceleme sonucu aracın sürücüsü B.G, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler ise işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.