Aydın'da iş cinayeti: İnşaatın 3'üncü katından düşen kalıp ustası öldü

Yayınlanma: 18.08.2024 - 15:15

Güncelleme: 18.08.2024 - 15:15

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'üncü katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Sezai Altındağ (30), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi 677 Sokak'ta meydana geldi. İnşaatın 3'üncü katında üzerinde çalıştığı iskelenin kayması sonucu dengesini kaybeden kalıp ustası Sezai Altındağ, yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Ağır yaralanan Altındağ'ın mesai arkadaşları ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altındağ, kurtarılamadı. Sezai Altındağ'ın acı haberi alarak hastaneye gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.